Instituto Criarte leva peças teatrais gratuitas para escolas de Mogi

O Instituto Criarte, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), promove, a partir do próximo mês de junho, o projeto Teatro nas Escolas, com a peça “A Árvore Mágica e Seu Segredo”, apresentada pela companhia EK. O objetivo é fruir, difundir e democratizar o acesso às atividades culturais, tendo como público prioritário crianças e jovens de 12 escolas periféricas da Cidade. Serão 24 apresentações teatrais infantis gratuitas (duas por escola), a começar no dia 5 de junho, no Ceic Doce Lar II – Wilson Nogueira, localizado no bairro da Porteira Preta.

Cerca de 2,4 mil alunos serão contemplados pela iniciativa que tem como principal patrocinador o Grupo Bimbo – maior empresa de panificação do mundo e líder no segmento no continente americano; além do Grupo Marbor e apoio cultural do Instituto Embu de Sustentabilidade, com produção executiva do Studio Casa 7.

As apresentações ocorrerão sempre às segundas, terças e quartas-feiras. No dia 6, a peça será apresentada no Ceic Doce Lar III – Thereza Amorim Martinez, que fica no Jardim Margarida; e no dia 7 no Ceic Brincando & Aprendendo II – João Gualberto, situado no Distrito de Jundiapeba. Já no dia 12, quem recebe a ação é a Escola Municipal Dr. Sérgio Benedito Fernandes de Almeida, no Conjunto Santo Ângelo; dia 13 será na Escola Municipal Professor Afonso Caporali Filho, no Conjunto Residencial Cocuera e no dia 14 na Escola Municipal Professora Auta Cardoso de Mello, no Jardim Aeroporto. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

De acordo com o presidente do Instituto Criarte, Mateus Sartori, o espetáculo será interativo e os alunos contribuirão para o desfecho das histórias que terão como tema a preservação da natureza, a sustentabilidade do Planeta e alimentação saudável. Não à toa a proposta foi planejada para ser executada em junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

A trama começa com um pedido de ajuda da última árvore de espécie rara e que tem sentimentos. Quando Lili, a gatinha apaixonada, faz corações em seu tronco demonstrando seu afeto, a árvore não gosta e reclama muito. Mas o que a deixa triste mesmo é o Sr. Nicolau Cara-de-Pau, um construtor malvado e atrapalhado que não tem respeito por nada, quer acabar com os rios e lagos e tenta derrubá-la para construir um grande empreendimento e fazer fortuna. Porém, a confiança da gatinha e da plateia nas ações do Cão Dog resultam em conscientizar o vilão da importância da espécie florestal, pois eles descobrem que ela não é uma simples árvore, mas é a casa onde mora o “espírito verde”.

“Queremos despertar o pensamento e a reflexão, dando espaço a crítica de cada um, para que descubram, nas diversas cenas da peça, que todos podem e devem participar de forma simples e objetiva de projetos de mobilização em defesa do meio ambiente e da Terra, com pequenas mudanças de seus hábitos diários. Espera-se que crianças e jovens, sensibilizados pelo tema e por outras ações que faremos (leia mais nessa matéria), incluam seus amigos e familiares nessa discussão. Espera-se, ainda, com a circulação e também com a atividade formativa dedicada aos professores, fomentar o nascimento de mais ideias nesse sentido e até mesmo novos grupos de teatro em Mogi”, destaca Sartori.

Ações

A atividade formativa, a qual Sartori se refere, faz parte da mesma proposta suportada pela LIC: será ministrada uma oficina para professores da rede pública de ensino chamada “Prática Teatral Escolar”, visando capacitá-los para a realização de atividades cênicas junto aos alunos. Além disso, cada criança e jovem levará para casa um kit especial para o plantio de um Ipê em seus lares ou local de sua escolha e em cada uma das escolas, nos encerramentos das peças, serão plantadas uma árvore frutífera, já de médio porte, representando a “Árvore Mágica”. Essas plantas foram doadas pelo Instituto Embu de Sustentabilidade, da Embu S.A., que tem como propósito “cuidar do meio ambiente e da população do entorno, assumindo o compromisso de contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável, sobretudo nas regiões em que atua”.

As ações vão ao encontro da missão principal do Instituto Criarte que é “promover a transformação e o desenvolvimento social, difundindo conceitos e práticas inovadoras nas áreas culturais, esportivas, de saúde e cidadania com ética, transparência e respeito à diversidade”, bem como estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como, nesse caso, o zelar pela saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e ação contra a mudança global do clima.