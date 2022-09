Inscrições para o Miss e Mister Terceira Idade serão abertas nesta sexta

A partir desta sexta-feira (23/09), estarão abertas as inscrições para a edição 2022 do Miss e Mister Terceira Idade de Mogi das Cruzes. Realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria do Idoso e Secretaria Municipal de Assistência Social, o concurso tem por objetivo promover os direitos da pessoa idosa com o envelhecimento ativo e saudável, oportunizando dignidade, protagonismo e autonomia, valorizando a beleza e a elegância dos candidatos, bem como a garantia de seus direitos e respeito à convivência familiar e comunitária.

Os idosos interessados em participar poderão se inscrever presencialmente, na sede da Coordenadoria do Idoso (Rua Francisco Franco, 133 – Centro – Sala 26), ou então de forma online, por meio de formulário disponível, que estará disponível no site da Prefeitura a partir desta sexta-feira (23/09). As inscrições ficarão abertas até o dia 10 de outubro e tanto a inscrição quanto a participação são totalmente gratuitas. Não poderão participar desta edição idosos que tenham ficado com a primeira colocação nas edições anteriores. Já segundos e terceiros colocados poderão participar.

As inscrições serão limitadas às primeiras 40 vagas, sendo 30 destinadas ao gênero feminino e dez ao gênero masculino. Os pré-requisitos para participar são ter no mínimo 60 anos completos, residir no município de Mogi das Cruzes, preencher devidamente e de forma legível a ficha de inscrição e apresentar cópia do RG e comprovante de residência. Os candidatos também precisam comparecer a todos os ensaios e se apresentar no dia do concurso com traje social.

O Miss e Mister Terceira Idade de Mogi das Cruzes 2022 é organizado por uma Comissão, responsável por todas as etapas do concurso e também por passar as orientações necessárias aos participantes. Haverá também uma comissão julgadora, designada pela Coordenadoria do Idoso e Secretaria de Assistência Social, a quem competirá a avaliação e atribuição de pontos aos participantes.

Os idosos serão avaliados pelos seguintes critérios: desenvoltura, elegância e simpatia. Cada membro do júri receberá fichas, nas quais deverão ser registradas, sem rasuras, notas de 5 a 10. A somatória dos pontos definirá os vencedores e, caso haja empate, um novo desfile será realizado apenas para esses concorrentes. A decisão da comissão julgadora será irreversível e soberana.

Os casais vencedores receberão faixas e prêmios. O concurso está programado para ser realizado às 19 horas do dia 27 de outubro, no Clube Náutico Mogiano, com a apresentação do show do Trio Los Angeles. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Coordenadoria do Idoso: 4798-6924 e 4798-6923.