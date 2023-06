Inscrições para Educação de Jovens e Adultos em Mogi vai até quarta

Para aqueles que desejam retomar os estudos ainda este ano, o momento é agora. A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) até a próxima quarta-feira (21/06). As vagas são destinadas aos jovens a partir de 15 anos completos, que não tenham concluído o Ensino Fundamental.

As vagas oferecidas são para o Ciclo I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º ano) do ensino fundamental. O início das aulas será no dia 17 de julho. As inscrições devem ser feitas por um responsável, ou pelo próprio aluno, caso seja maior de 18 anos, por meio do aplicativo Educa+ Mogi ou pelo site da Secretaria Municipal de Educação pelo link https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/paginas/inscricoes-abertas-freja.

Se a inscrição for feita pelo celular, a orientação é escolher a opção “Versão para Computador” para melhor visualização da tela. Os interessados também podem se inscrever presencialmente em qualquer unidade escolar municipal. As aulas serão na EM Coronel Almeida, Centro e na Escola de Empreendedorismo e Inovação. O atendimento será feito de acordo com o número de inscrições.

Documentos necessários:

Certidão de Nascimento

RG

Comprovante de Residência

Caderneta de Vacinação

SELFIE do candidato segurando documento com foto (no caso de inscrição online)