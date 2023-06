Inscrições para as Oficinas de Férias da Prefeitura de Mogi podem ser feitas até sexta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu na última quinta-feira (22), as inscrições para as Oficinas de Férias 2023. A programação gratuita contará com a presença de um renomado artista com longa trajetória na Companhia Cirque du Soleil, ministrando o workshop de capacitação para artistas circenses já iniciados.

Para a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, esse mês de julho está repleto de atividades para toda a família. “Julho será um mês cheio de atrações variadas e para a população mogiana. As oficinas são especialmente importantes, porque permitem experimentar diversas linguagens artísticas e contribuem para ampliar o repertório de nossos jovens de todas as idades – fator essencial para a formação humana e cidadã. Além disso, temos a chance de fomentar e descobrir novos talentos”, ressalta Ramos.

Por meio do link abaixo, as inscrições podem ser feitas de maneira online, até o dia 30 junho (ou enquanto durarem as vagas).

Inscreva-se aqui

Ao todo, estão disponíveis nove oficinas, com mais de 260 vagas. As atividades acontecem entre os dias 3 e 31 de julho, em diversos pontos da cidade, como o Parque Centenário da Imigração Japonesa, Centro Cultural, Casa do Hip Hop, Centro Esportivo de Biritiba Ussú, Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista e Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Vila Nova União.

“Quem sabe os aprendizes das oficinas, deste ano, avancem em seus percursos formativos e daqui a alguns anos um ou mais eles estejam de volta? Assim como o Raul Fernandes, artista com prestígio internacional do Cirque du Soleil, os novos aprendizes voltem a Mogi para compartilhar seu conhecimento com as novas gerações? A Mogi das Cruzes que queremos hoje e no futuro é uma cidade de oportunidades, de qualidade de vida para todas as pessoas. Isso tem muito a ver com arte e cultura”, ressalta a secretária de Cultura.

Os interessados podem escolher entre oficinas de dança cigana, dança afro, teatro, eco-brinquedoteca, capacitação para artistas circenses, origami, desenvolvimento de documentário, brincando com as mina e a palestra “Olhares para a produção artística infantil”. Todas as ações necessitam de inscrições prévias, exceto a oficina brincando com as mina. Mais detalhes, incluindo os dias e horários de todas as oficinas, estão disponíveis abaixo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua Senador Dantas, 326, 3º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço

Todas as ações são gratuitas e a programação está sujeita a alterações

Oficinas de Férias 2023

Atividade: Brincando com as Mina – Cia Mina de Riso (Não é necessário realizar inscrição)

Público-alvo: a partir dos 11 anos

Local: Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista

Data: 15/07 (sábado)

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 15h

Local: Parque Centenário

Data: 29/07 (sábado)

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 15h

Atividade: Oficina de Dança Cigana – Dara Yohana

Público-alvo: a partir de 16 anos

Local: Centro Cultural

Data: 5, 12, 19 e 26 de julho

Horário: das 14h às 16h

Atividade: Palestra “Olhares para a produção artística infantil”, com Vera Souza

Público-alvo: professores, arte educadores, ADI, monitores de oficinas de arte, estudante de pedagogia

Local: Centro Cultural

Data: 27 de julho

Horário: 19h às 22h

Atividade: Oficina de Dança Afro, com Cleiton Costa

Público-alvo: a partir dos 16 anos

Local: Casa do Hip Hop

Data: 3, 10, 17, 24 e 31 de julho

Horário: das 15h às 17h

Atividade: Oficina de Teatro, com Eduardo Colombo

Público-alvo: a partir dos 16 anos

Local: Centro Esportivo de Biritiba Ussú (Rodovia Mogi-Bertioga, 20001 – Biritiba Ussú)

Data: 11, 12, 13 e 14 de julho

Horário: das 15h às 17h

Atividade: Oficina de Eco-brinquedoteca, com Suely Pereira

Público-alvo: para todas as idades, crianças menores devem estar acompanhadas de um responsável)

Local: Centro Cultural

Data: 04 e 06 de julho

Horário: das 09 às 10h / das 10h30 às 11h30 / das 13h30 às 14h30 / das 15h às 16h

Atividade: Oficina de Capacitação para artista circense já iniciados, com Raul Fernandes

Público-alvo: a partir dos 16 anos

Local: CEU Vila Nova União (Av. Hélio Borestein, 1386 – Vila Oliveira)

Data: 11 e 12 de julho

Horário: das 18h às 22h

Atividade: Oficina de Origami, Irene Tanabe

Público-alvo: de 06 as 10 anos

Local: Centro Cultural

Data: 18 e 20 de julho

Horário: 09 às 10h / 10h30 às 11h30 / 13h30 às 14h30 / 15h às 16h

Atividade: Oficina de Desenvolvimento de Documentário, com Rodrigo Campos

Público-alvo: a partir dos 16 anos

Local: Centro Cultural

Data: 05, 06 e 07 de julho

Horário: 18h às 22h