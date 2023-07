Inscrições em creches de Mogi poderão ser feitas durante todo o ano

A Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes abrirá o período de inscrições do Cadastro Municipal Unificado (CMU) para crianças de zero a cinco anos a partir da próxima segunda-feira (31/07). A data marca a abertura permanente do cadastro, diferente dos anos anteriores, quando era disponibilizado em meses determinados.

As inscrições do CMU são destinadas as vagas na Educação Infantil em período integral em creches municipais e subvencionadas e poderão ser realizadas pelo portal da SME (https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br), pelo aplicativo Educa+Mogi, disponível no site http://www.se-pmmc.com.br/educamaismogi/app/ , nas lojas de aplicativos oficiais para Android e iOS. Pais e/ou responsáveis que tiverem dificuldades de acesso a internet ou de preenchimento da inscrição também poderão fazer a inscrição presencialmente nas creches.

Para as inscrições on-line é necessário preencher o formulário eletrônico e enviar, em formato de arquivo de imagem, a certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, RG e CPF do responsável legal e uma selfie do requisitante segurando um documento com foto.

A atualização dos dados como endereço, telefone, renda e situação de trabalho poderá ser realizada pela creche, caso os pais e/ou responsáveis a solicitem, de forma presencial. Os critérios para o atendimento continuam os mesmos e o encaminhamento dos alunos será feito de acordo com a disponibilidade de vagas.

Nesta sexta-feira (28/07), os profissionais das creches participarão de um treinamento com a Divisão de Planejamento de Demanda e Oferta (PDO) em parceria com o Departamento de Tecnologia Educacional (DTE) da Secretaria de Municipal Educação para serem orientadas tecnicamente sobre o novo processo de inscrições do CMU.

Com a abertura permanente do CMU, a Secretaria de Educação terá um mapeamento mais dinâmico da demanda para planejar melhor as ações da Educação, como a construção de novas unidades e ampliações. Mais informações pelo telefone 4798-5086 ou pelo e-mail: cmu@se-pmmc.com.br.