Inscrições abertas para o 2º Fórum de Educação Ambiental e Práticas Educativas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Mogi das Cruzes anunciou que estão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para expositores interessados em participar do 2º Fórum de Educação Ambiental e Práticas Educativas. O evento será realizado no dia 30 de novembro, no Parque Leon Feffer, das 9h às 16h.

Em sua segunda edição, o Fórum tem como objetivo promover amostras educativas e desenvolver discussões sobre educação ambiental e iniciativas relacionadas às mudanças climáticas. O evento é direcionado à comunidade escolar de todos os níveis e à sociedade em geral, abrangendo tanto a educação formal quanto a não formal.

O Fórum será coordenado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIMEA), composta por representantes do poder público e da sociedade civil. A participação no evento é gratuita e, conforme o edital, pode incluir atividades como mostra fotográfica, exposição de peças, apresentações teatrais ou musicais, contação de histórias, oficinas, doação de plantas ou utensílios, sala de leitura, laboratório de experimentos, atividades lúdicas, trocas de vivências e outras práticas educativas.

Para participar, os expositores devem ser instituições ou iniciativas educacionais e providenciar a montagem de suas exposições, incluindo pessoal e material necessário. As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, localizada na rua Braz Cubas, 470, Centro, ou pelo e-mail expediente.smapa@mogidascruzes.sp.gov.br.

