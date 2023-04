Inscrição online para mais uma Noites do Mistério abre na próxima segunda, 10

A região central de Mogi das Cruzes receberá mais uma caminhada noturna guiada pelo programa Noites do Mistério, desta vez, com a edição Igrejas Históricas em 14 de abril. A ação partirá do Largo do Carmo, às 19 horas, em visita monitorada ao conjunto arquitetônico das Igrejas do Carmo, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Ao todo, estão disponíveis 60 vagas para o passeio guiado e os interessados podem se inscrever gratuitamente, a partir desta segunda-feira (10/04), por meio do preenchimento do formulário online, disponível abaixo.

Inscreva-se

O percurso será feito a pé e levará cerca de uma hora e meia para a apresentação das informações históricas e culturais das Igrejas das Ordens 1ª e 3ª do Carmo. A construção abriga ainda em seu complexo arquitetônico o Museu das Igrejas do Carmo, com um acervo de arte sacra que narra a história religiosa de Mogi das Cruzes.

Os visitantes serão apresentados a um valioso acervo de pinturas, talha e imaginária religiosa do templo erguido no período colonial em Mogi das Cruzes. Os participantes deverão ter no mínimo 12 anos, acompanhados de um responsável.

Exemplar de arte religiosa do fim do século 18, a igreja da Ordem Terceira possui uma singular pintura de seu forro, característica do período anterior ao auge do café. As igrejas iniciaram as obras de restauro na década de 70 e foram concluídas em 1984, com a colaboração da administração pública municipal.

A Igreja da Ordem Terceira possui um notável retábulo em madeira entalhada, nos estilos Barroco e Rococó, com primorosas pinturas ilusionistas no estilo das igrejas barrocas mineiras, no forro do templo. Os participantes poderão apreciar a pintura da sacristia, de estilo apurado, com detalhes de influência asiática. As duas igrejas foram tombadas e restauradas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ( http://www.cultura.pmmc.com.br) ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.