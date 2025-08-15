Início das obras do Rodoanel em Suzano marca vitória política

Obra deve transformar a mobilidade urbana na cidade

O início das obras para a construção de novas alças de saída no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano representa a concretização de uma luta política que se estendeu por oito anos. O projeto é considerado o maior símbolo do legado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que trabalhou em parceria com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino.

Desde a entrega do anel viário em junho de 2015, Suzano contava apenas com alças de acesso na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). A partir de 2017, a gestão municipal intensificou esforços para garantir uma saída do Rodoanel para a cidade, com negociações que envolveram governos estaduais e deputados ao longo dos anos.

Em maio de 2018, a construção da alça foi confirmada pelo então secretário de Estado de Logística e Transportes, Mário Mondolfo, durante a gestão de Márcio França, com previsão de investimento de R$ 65 milhões. Em 2023, as tratativas com o governo de Tarcísio de Freitas avançaram, e Ashiuchi e André do Prado se reuniram com o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, para reforçar o pedido de implantação da alça na avenida Major Pinheiros Fróes.

Em março de 2024, foi apresentada uma nova proposta de projeto executivo, que incluiu a alça sobre a Linha 11 – Coral da CPTM e a criação de um corredor que conecta o Rodoanel a importantes bairros do centro expandido de Suzano. O projeto final, anunciado em 3 de abril de 2025, prevê três acessos à cidade, readequação de vias, construção de passarela acessível e intervenções na malha viária local.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário estadual Rafael Benini, sob os olhares do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, oficializaram o convênio que prevê as intervenções relacionadas às alças de saída. Foram garantidos, pelo governo do Estado, R$600 milhões no orçamento deste ano, para avançar com as obras, que deverão ser concluídas até 2027. O desenvolvimento econômico resultará em R$25 milhões em arrecadação, três mil empregos diretos e indiretos e 1,6 milhão de pessoas beneficiadas.

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que vinha sendo alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a rua Norma Favale, a avenida Brasil, a avenida Paul Percy Harris e a SP-66. As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e de saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.

Além das intervenções principais, o projeto contempla a requalificação de ruas como Jossei Toda, Norma Favale, Paul Percy Harris e Tarquinio Favale, adequação de acesso da rua Magnólia Carrara Braghiroli, readequação de sinalização no viaduto Ryu Mizuno e na avenida Jorge Bei Maluf, e ajustes no tráfego das avenidas Rio de Janeiro e Armando Salles de Oliveira com a SP-66.

O atual prefeito, Pedro Ishi, ressaltou que a obra representa a melhor herança deixada para Suzano: “Vivemos uma era de grandes avanços em Suzano desde que o Rodrigo (Ashiuchi) assumiu a gestão municipal. Suzano dará saltos gigantescos assim que a obra estiver pronta.

