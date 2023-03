Influenciador organiza Páscoa beneficente

O criador de conteúdo digital Maurício Ferreira realizará a “Páscoa do Mau”, um evento beneficente para arrecadação de chocolates. Os doces serão entregues a crianças de bairros mais afastados, como Oropó, Jundiapeba e Volta Fria, dentre outros, e também para asilos e creches.

Para este ano, Maurício pede doação de caixas de BIS. “No ano passado arrecadamos mais de duas mil caixas”.

Quem quiser colaborar com a “Páscoa do Mau” pode entregar as doações nesta quinta, sexta e sábado, dias 30 e 31 de março e 1 de abril), das 10h às 18h, no salão de festas Kebek Eventos, que fica na avenida Frederico Straube, 376, na Vila Oliveira.

Quem quiser acompanhar a campanha, Maurício pretende publicar tanto a arrecadação como as doações em seu perfil no Instagram @omauriciof. Na Internet, ele sempre faz ações entre os seus mais de 11 mil seguidores para conseguir doações. “Há sete anos movimento meus seguidores no Instagram em algumas datas específicas para arrecadarmos doações, como leite, feijão, mochilas entre outras coisas”, destaca.