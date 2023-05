Influencer Felipe Ruffino fará show em Mogi das Cruzes no dia 28

Após conquistar espaço nas redes sociais, o jornalista e influenciador digital Felipe Ruffino agora invade os palcos para se lançar como cantor.

Ele que já vinha fazendo algumas participações com alguns grupos de samba e pagode, agora fará 1 hora de show, dia 28 de maio, as 18h, no Premium Gastrobar, junto com o grupo Mais que Samba.

No mesmo dia, Ruffino convidou o cantor Dogge, que veio de Goiânia para investir na carreira em São Paulo.

“Eu estou muito feliz por fazer mais uma coisa que amo, que é cantar. Sou grato ao Paulinho Mais que Samba pelo convite, e pelo Dogge que também fará participação nesse show. Espero que o público curta muito esse dia que foi preparado com muito carinho”, conta.

Dogge, goiano de 24 anos, morando em São Paulo, já faz sucesso nas plataformas de músicas e redes sociais com suas músicas autorais. Recentemente, teve seu primeiro clipe “Navegas”, transmitido no canal Multishow.

No refrão da música: “Só mais um passo, tô chegando, peito aberto, vou cantando, navegar, um dia eu chego lá”, é notável ver que a composição – integralmente de Dogge – é como se fosse um desabafo do artista, que saiu de Goiânia para tentar seguir seu sonho artístico na capital paulista.

“Estou muito feliz que as coisas começaram a dar certo. Sempre acreditei que arriscar é o primeiro passo para que as coisas possam dar certo”, fala.

Paulo Cataldo, conhecido como Paulinho Mais que Samba, é quem idealiza o evento aos domingos. Ele que desde criança ama música, fala sobre esse seu novo projeto. “Junto com o Premium Gastrobar, tive a oportunidade de trazer diversos artistas para se apresentar comigo. Tenho certeza que essa edição, também será um sucesso”, explica.