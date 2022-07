Infinity aposta na excelência na gastronomia

Depois de dois anos atípicos, o setor de festas e eventos finalmente respira e vê a agenda lotada até o final do ano. Com a estabilização da pandemia, várias pessoas estão aproveitando para realizar as suas celebrações e, para isso, contam com fornecedores capacitados para transformar o evento em um dia especial.

Criada há três anos, a Infinity Gastronomia conta com o know-how de mais de 14 anos do proprietário Claudio Leonidio e do coordenador de vendas William Bisoni. A empresa se destaca no ramo de eventos sociais, mas está capacitada para atender qualquer tipo de encontros, inclusive corporativos.

Especializada em serviços de buffet, prataria e atendimento, a Infinity arrancou elogios dos convidados da festa de 24 anos do jornal A Semana, realizada em maio, que contou com a qualidade e o requinte que se tornaram marca registrada da empresa.

O destaque vai para a equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, que acompanham rigorosamente cada detalhe e cada etapa de um acontecimento. Além disso, o cardápio cuidadosamente preparado com o cliente, aliado à elegância das pratarias e mesa posta, proporcionam excelência a qualquer ocasião.

O atendimento aos clientes da empresa preza pelo cuidado e respeito que cada evento merece. No site da Infinity, é possível ter acesso a um portfolio do cardápio, que é personalizado de acordo com o desejo dos clientes, além de uma área exclusiva com todos os detalhes do evento.