Imposto de Renda 2025 já deve ser planejado pelos contribuintes

O ano de 2025 já está batendo na porta e nada melhor do que deixar o seu próximo ano programado para não ter dores de cabeça. Isso também se aplica ao tão conhecido Imposto de Renda (IR), que jamais deve ser esquecido. Porém ainda não saiu nenhuma informação para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2025 – ano base 2024. A não obediência ao IR pode trazer alguns percalços, como cair na malha fina. Isso pode acontecer caso alguma diferença apareça entre as informações declaradas e as apresentadas pelas outras entidades. Com isso, a declaração é separada para uma análise mais aprofundada.

O contribuinte que cair na malha fiscal pode não receber a restituição, ou ter que pagar uma multa que pode chegar a 75% sobre o valor do imposto devido, além de ter o CPF acusado como irregular.

De acordo com Marco Antonio Nogueira Zatsuga, proprietário da Organização São Francisco de Assis, de Mogi das Cruzes, é importante estar em dia com a Receita Federal: “Estar em dia com a Receita é a primeira exigência institucional quando se precisa financiar algo ou fazer um empréstimo”.

Como início para o planejamento da declaração do IR, é necessário que todas as documentações exigidas sejam separadas, como: título de eleitor; CPF do contribuinte, dependentes e alimentandos, independentemente da idade; comprovante de residência atualizado; recibo da declaração anterior; despesas com saúde e educação; comprovantes de pensão alimentícia; transações de bens e ganhos de capital; e os informes de rendimentos.

Ao preencher a declaração é necessário ter cuidado, para que todas as informações estejam de acordo. “A não declaração correta das fontes pagadoras é um erro comum entre os declarantes. Precisa ter atenção”, revela Marco.

Sobre a restituição, o proprietário da Organização São Francisco explica que acontece na finalização da declaração, pois haverá um cálculo para se descobrir uma restituição ou um imposto a pagar.

Marco Zatsuga explica a importância de não cair na malha fina.