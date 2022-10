Hospital Municipal da Brasilândia inaugura centro cirúrgico

O Hospital Municipal da Brasilândia – Adib Jatene, administrado pela Associação Saúde em Movimento (ASM), inaugurou nesta semana seu primeiro centro cirúrgico com a realização de um procedimento de hérnia umbilical, na terça-feira (4). Foi operada uma mulher, de 32 anos, que se recuperou bem e teve alta no sábado (8).

No dia 7 foi feita a primeira videolaparoscopia no novo centro cirúrgico. O paciente, um homem de 29 anos de idade, chegou à unidade se queixando de dores abdominais intensas e após a realização de uma ultrassonografia foi diagnosticado uma calculose biliar com indicação de cirurgia.

O espaço destinado a cirurgias conta com duas salas, área para recuperação pós-cirúrgica, além de dois cirurgiões-gerais em tempo integral. O investimento na locação de equipamentos para o centro cirúrgico é de R$ 329 mil mensais.

O Hospital Municipal da Brasilândia, entregue pela SMS em maio de 2020, no início da pandemia de Covid-19, se tornou referência para os atendimentos de pacientes com a doença. Em julho deste ano houve mudança do modelo assistencial da unidade, que passou a atender como um hospital geral, inclusive com a abertura do pronto-socorro, antiga reinvindicação dos moradores da região. Desde então já foram realizados mais de 13.000 atendimentos em diversas especialidades.