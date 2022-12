Hospital Municipal da Brasilândia atinge a marca de 33 mil atendimentos como hospital geral

O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de Sao Paulo, atingiu a marca de mais de 33 mil atendimentos realizados desde que se tornou um hospital geral, em julho deste ano, e houve reorganização do atendimento da unidade, localizada na zona norte da capital. Até então, o equipamento havia atendido exclusivamente casos de Covid-19.

O hospital é administrado pela Associação Saúde em Movimento (ASM). Dentre os atendimentos, foram registrados, no período de julho a novembro, 32.208 no pronto atendimento e 1.443 na ala de internações. Estão distribuídos em cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e pediatria.

“Trabalhamos para qualificar o atendimento em todos os hospitais da cidade de São Paulo, e o Brasilândia – que tantas vidas salvou durante a pandemia de Covid 19 – agora está reposicionado para atender a população local, com os melhores serviços e instalações ”, destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Para o diretor da ASM, Claudio Vitti, é um momento de muita felicidade para todos os profissionais. “Chegarmos à marca de 33 mil pacientes atendidos em pouco mais de 120 dias é uma grande realização. Sabemos o quanto essa unidade foi aguardada pela população local. Estamos empenhados em oferecer atendimento de qualidade por meio de colaboradores altamente dedicados e capacitados”, declarou.

Com a implantação do serviço de atendimento geral, a partir da segunda quinzena de julho, foram implantados dois centros cirúrgicos na unidade. “Estamos felizes com os resultados, mas vamos continuar atuando para fortalecer cada dia mais o atendimento a todos os moradores da região e população em geral, que buscam assistência nesta unidade hospitalar que conta com instalações modernas e equipes qualificadas”, disse Marilande Marcolin, secretária-executiva de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde.

Depoimentos

“O médico foi atencioso, me atendeu super bem”, declarou o serralheiro Lews Soares Francisco, que esteve no hospital no dia 26 de julho. “O pessoal daqui é muito bom, fui tão bem atendido que fiquei até emocionado”, declarou José Bonifácio da Silva. Ele acrescentou que foi chamado rapidamente após o cadastro na recepção e ficou impressionado com as boas instalações da unidade.

Elzita dos Santos Ferreira Pio, moradora do Jardim Camargo Novo, também só tem elogios para o atendimento no hospital. Ela recebeu alta no final de julho, após período de 37 dias internada, e destacou o carinho dos enfermeiros e o bom atendimento recebido da equipe médica do hospital. “Esse hospital me salvou da Covid-19”, declarou.

Brinquedoteca

No mês passado, o hospital inaugurou uma brinquedoteca, cujas atividades para as crianças internadas na unidade são desenvolvidas com o objetivo de trabalhar a coordenação motora, as ações afetivas e cognitivas dos pacientes. A entrega da brinquedoteca foi possível graças a ação de dois doadores.

Esse novo espaço oferece integração, entretenimento e aprendizado, enquanto as crianças permanecem em tratamento no hospital.