Homem é flagrado e preso após tentar abusar sexualmente de filhote canina

Os animais foram resgatados, após prisão do acusado, em Taiaçupeba

Um homem de 67 anos, morador do distrito de Taiaçupeba, foi detido em flagrante no início da noite de segunda-feira (13), acusado de maus-tratos, zoofilia e violência doméstica.

Um vídeo, com imagens chocantes do senhor, seminu, tentando abusar sexualmente de uma cachorrinha de cerca de três meses de vida, foi o que serviu como prova para o registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Investigações a Crimes Ambientais (DCIMAM), em Mogi das Cruzes. O caso foi denunciado ao gabinete da vereadora Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora da ONG FERA que, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Ambiental e integrantes do Núcleo do Bem Estar Animal (Nubea), realizou o resgate dos animais (a vítima e outra filhote de cão fêmeas) e detenção do homem.

No momento da abordagem dos guardas municipais, o homem tentou negar o ato criminoso, porém ao ser confrontado com as imagens, ele admitiu estar no vídeo. De imediato, o cidadão foi conduzido pelos guardas e Polícia Ambiental à delegacia. Lá, os guardas declararam ter flagrado o homem ainda de cueca e as cachorrinhas acuadas no fundo do quintal. Diante disso e após ouvir policiais e testemunhas, dentre as quais, moradores do bairro, vizinhos ao acusado, o delegado confirmou o flagrante e decretou a prisão do homem por maus-tratos, em razão do artigo 32 da Lei federal nº 9.605/98 – “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa”. Por se tratar de cão, após julgamento, ele pode pegar de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020).

“Além de ser um ato covarde contra um ser indefeso, é preciso ter atenção à família desse senhor. Estudos mostram que quem fere animal, se não feriu pode vir a ferir uma criança, mulher. É um efeito cascata, Precisamos garantir que a lei seja cumprida e punição mais severa”, comenta Fernanda Moreno.

Flagrante terminou somente à noite