História de pescador (Rogério de Moura)







Os acontecidos narrados a seguir mostram a trajetória de um menino curioso de

alma, pensamento e coração livres como todos os meninos; e que só queria um pouco de

atenção. Seu nome não vem ao caso o que importa é que ele, um pesquisador pungente,

vivia a procurar a origem das coisas. Até aí, tudo normal, não fosse a falta de cuidados

delicadeza dos pais. Aliás, eles, os pais, preocupados somente com os seus umbigos,

mal davam-lhe atenção.

Assim, o menino tentava de tudo para obter o apoio de seus criadores para suas

questões pueris — inventando histórias, pregando peças, fingindo doenças, dando

recados inexistentes. Os pais não tinham do que se queixar, pois o garoto era educado,

estudioso, ia muito bem na escola sem precisar de ninguém — melhor assim, já pensou

se ele precisasse de ajuda?

Certa vez, o menino entrou esbaforido em casa, vindo da escola. Hora do almoço

em sintoma de raridade e momento único; dessas coisas que só acontecem uma vez. O

pai estava em casa, sentado na sala. Entrando esbaforido — Mãe! Mãe! Oi pai; o senhor

por aqui, numa hora dessa?

Explica o pai — Estou de folga.

Solicita o filho — Escuta essa, pai.

Desdenha o progenitor — Lá vem você com suas mentiras…

Insiste alegremente o menino — Não é mentira não! A professora me deu

parabéns por esta poesia. Olha só — recita — “Naturalmente olhei pela janela. Vi uma

folha a cair da árvore. Mais adiante dei nova olhadela: vi folha sob galho, galho sob

tronco, tronco sob o céu. É engraçado entender as sensações dos olhos, que bons olhos

me permitam, mas, bons olhos nos enganam”.

O pai impacientemente retrucou com desdém: — Foi você mesmo que escreveu

isso?

— Foi, pai! Olha só o que a professora escreveu. “Parabéns! ” — Mostrou

orgulhosamente

O pai olhou aquilo ressabiado, mas não duvidou e também não acreditou, achou

melhor não contrariar, porém ironizou: — Nossa, temos em casa um catedrático, um

Rui Barbosa; e como prêmio: hoje, você vai aprender a pescar!

— Pescar?! — Perguntou curioso ao que o pai respondeu com um sim.

Após o almoço juntaram os trens e saíram a pé em direção ao rio Tietê, era bem

perto. No meio do caminho havia uma valeta cheia d’água; — era vazante do Tietê e

sua várzea se estendia por mais de trezentos metros em largura fora do seu leito — eles

pararam à beira da vala buscando um modo de cruzar o obstáculo. O garoto não sabia

nadar e a distância entre as bordas não se podia transpor em saltos.

O pai imbuído de sua missão de educador vestido do jeito estava de calças,

camisa, sapatos, meias, com as roupas que havia chegado do trabalho; tirou os

documentos do bolso os colocou na bolsa; jogou a bolsa e as varas de pescar do outro

lado da vala. Depois, colocou o filho sobre os ombros e entrou na água — que chegou

até seu queixo — cruzou os quatro metros do canal e subiu do outro lado. O garoto

sentiu-se feliz, finalmente sentiu que seu pai queria proteger sua vida. E era verdade,

faltava ao progenitor apenas um pouco de instrução, gentileza e tempo.

Chegaram ao rio, o pai preparou as varas e explicou ao filho como colocar a isca

no anzol, calibrar a boia, lançar a linha n’água e observar as puxadas dos peixes. O

aprendiz fez exatamente o que o mestre recomendara e em cinco minutos pegou o

primeiro peixe. Encantado com a perfeição daquele momento, vibrou de felicidade e

prazer pela sua vida de criança.

Na sequência, pegou mais um, mais outro e mais outros. Quando os peixes

rarearam começou a inventar os pescados. O pai percebeu a mentira; e pela primeira vez

entrou na fantasia do menino. Assim os dois começaram a pescar enormes peixes

imaginários, até tubarão eles pegaram — coisas de pescadores — além dos lambaris,

guarus, bagres, tabaranas e mandis.

A volta para casa foi bem alegre, os dois conversaram e riram muito de todas

aquelas histórias de pescador. Eles pegaram muito peixe, seus embornais estavam

cheios de amor, carinho, felicidade, entendimento e esperança. Apesar de chegarem em

casa só com uma dúzia de peixes.