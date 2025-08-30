Hierofante Púrpura celebra 20 anos de estrada com show especial

Comemorando duas décadas de uma trajetória marcada pela experimentação sonora e originalidade no cenário da música independente, a banda Hierofante Púrpura realiza um show especial no Sesc Mogi das Cruzes, na quinta-feira (4), às 20h. A apresentação tem entrada gratuita e integra a programação cultural do Sesc voltada à valorização de artistas autorais e da cena alternativa mogiana.

A banda apresenta sua nova formação, liderada por Danilo Sevali (voz e teclas) — membro fundador e peça central na identidade artística da banda —, ao lado de Rafael Lourenço (bateria), Sergio Jomori (baixo) e Henrique Albernaz(guitarra). O grupo promete um repertório que mescla clássicos de todas as fases com releituras e novidades, celebrando a história e o renascimento criativo da banda. A chegada do baterista retoma a um dos primeiros projetos de Sevali, a banda Food, que teve ainda na adolescência de 1998 até 2005.

“Acredito que a esse show tem como grande importância essa remontada da banda, com novos integrantes, pessoas que a gente acompanha e convive há vários anos, músicos que admiro e acho bastante criativos, principalmente com a vinda do Rafael Lourenço com quem tive uma banda antes do Hierofante Púrpura, uma banda que se iniciou na adolescência e foi até a entrada da vida adulta. É um cara que trilhou um caminho muito massa na música, pro lado do jazz, blues. Ter esse encontro numa maturidade musical e trazer músicos como o Sergio e Henrique de bandas da nova geração que inclusive reverenciam o Hierofante como influência, ocupando um lugar muito especial em Mogi como o Sesc, é uma grande honra”, celebra Danilo.

Com influências que vão do rock psicodélico ao experimental, passando por elementos tropicalistas e atmosferas densas, o grupo construiu uma base sólida de fãs ao longo dos anos, reconhecida por sua estética única e performances intensas. O show no Sesc Mogi das Cruzes marca não só um momento de celebração, mas também um novo ciclo para a banda.





Fotografia analógica por Gabe Fortunato



Apresentação acontece com entrada gratuita