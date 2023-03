Henriette Fraissat faz show de lançamento do primeiro álbum 

Aos 74 anos de idade, a cantora e compositora Henriette Fraissat lança o primeiro álbum de sua carreira “Sons & Tons” em show no dia 4 de março, no Theatro Vasques. Com ritmos que vão do jazz ao samba, o disco reúne 12 faixas autorais escritas ao longo de sua trajetória, com canções sobre a família, amores e marcos na vida. Os ingressos estão à venda no site da Sympla.

O show apresentará em primeira mão a coletânea de músicas escritas durante o período em que a sua carreira foi interrompida pelo casamento. Retornando a cantar na terceira idade, Henriette experimenta em seu primeiro álbum diferentes estilos musicais, harmonizados com as letras que contam sobre a vida da cantora, compartilhando com o público o carinho pelas memórias guardadas em sua gaveta por mais 50 anos. Dentre as faixas gravadas em “Sons & Tons”, está a canção “Samba Paulistano”, a primeira composição de Henriette Fraissat, escrita em 1966.

Além das músicas de seu disco, o show da voz que encantou os jurados na primeira edição do The Voice+, contará com dedicatórias à artistas que inspiraram a cantora, com sua releitura ímpar na interpretação desses grandes clássicos. Após o show, o público poderá adquirir o CD físico do álbum no local e as músicas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

A apresentação é uma realização da Lumus Entretenimento

Serviço

Sons & Tons

Data: 04 de março de 2023 (sábado)

Local: Theatro Vasques

Endereço: Rua Doutor Corrêa, 515, Centro – Mogi das Cruzes, SP

Horário: 20 horas (show)

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Venda online: https://www.sympla.com.br/evento/sons-tons-henriette-fraissat/1884601

Classificação: Livre