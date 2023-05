HaHa House fecha parceria com o Fundo Social e promove show de Márcio Pial

A casa de comédia HaHa House, no Parque Monte Líbano, vai promover, no dia 28 deste mês, um show com o comediante e dançarino mogiano, Márcio Pial. O estabelecimento fechou parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes e, nesta apresentação em específico, a entrada será 100% solidária. Assim, para entrar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ou um par de meias novas.

Intitulado “Feeling”, o show une comédia e hip hop. Para montá-lo, Pial compilou diversas histórias de vida que o marcaram e as transformou em algo artístico e positivo. Assim, a apresentação aborda, com talento e bom humor, temas como vivências nas ruas, ausência do pai, paternidade precoce, relacionamento, família e vida artística. A casa abrirá a partir das 19h e o show em si será apresentado às 21h.

A parceria com a HaHa House não se limita a esse show. A casa se tornou ponto de coleta de arrecadações para o Fundo Social, portanto doações são sempre recebidas. A pedido do público, o local também servirá como palco para uma extensão da Noite do Riso, portanto serão realizados em breve outros shows com essa mesma temática, criada e utilizada pela primeira vez no Theatro Vasques, durante o lançamento da campanha Inverno Solidário 2023.

“As parcerias são fundamentais para que a gente consiga dar continuidade e ter sucesso nas nossas campanhas. Ficamos muito felizes com esse apoio da casa HaHa House, que reúne sempre grande público e esperamos que as pessoas abracem a causa e contribuam. Qualquer doação, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença na vida daqueles que mais precisam”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

O show “Feeling”, com Márcio Pial, tem classificação etária de 16 anos. A casa opera com mesas compartilhadas e a acomodação se dá conforme ordem de chegada. Após o horário de início do espetáculo, a entrada do público não é mais permitida. A HaHa House fica na rua Dr. Ricardo Vilela, 1416, no Parque Monte Líbano e mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (11) 91032-7217 ou então pelo site – https://www.hahahouse.com.br/shows/

Márcio Pial

Márcio Pial é comediante, humorista, dançarino, acrobata e palhaço. Conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso e acrobacias, já teve espetáculos elogiados pela crítica da Folha de São Paulo e também participou de grandes festivais e eventos nacionais, como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista. Pial também tem sua bagagem participações em longas metragens, como Acquaria de Sandy e Junior, Linha de Passe, de Walter Salles, além de ter participado de programas de televisão como Programa do Jô, Hebe Camargo e Tudo é Possível, com Anna Hickmann.