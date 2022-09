Gustavo Lourenço estreia coluna no site do A Semana

O site do jornal A Semana tem um novo colunista. O radialista Gustavo Lourenço estreou, na semana passada, sua coluna dedicada a falar sobre as novidades do futebol da várzea na região. No seu primeiro artigo, ele comentou sobre a final do torneio Copa do Mundo Fut7 Feminino, realizada na Arena Bravus no último fim de semana.

Ele tem um programa na Rádio Metropolitana, chamado Resenha Express, que vai ao ar aos domingos, onde ele comenta sobre as últimas novidades de futebol. Além disso, ele é o fundador da página Resenha FC Oficial, no Facebook e Instagram, com milhares de seguidores. Na Internet, ele publica notícias sobre o futebol nacional e internacional, piadas e novidades. Durante a pandemia, a página inclusive fez várias lives com jogadores brasileiros.

E, agora, no site do jornal A Semana, Gustavo pretende semanalmente trazer notícias do esporte da região, sobretudo do futebol da várzea. “A nossa região tem um grande potencial, mas não tem espaço para divulgação”, justifica. A ideia é, todas as semanas, Gustavo trazer notícias sobre os times da várzea, divulgar campeonatos e novidades, exaltando a potência esportiva da cidade e enaltecendo atletas e clubes da cidade.

A coluna de Gustavo será publicada todos os sábados, no site www.asemana.com.br.