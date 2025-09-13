Guia estadual destaca turismo de 12 cidades do Alto Tietê

Material reúne 12 cidades paulistas e destaca atrações

Os atrativos turísticos do Alto Tietê e do Vale do Paraíba ganham destaque com o lançamento do guia “Rios do Vale – Nascentes do Tietê”, divulgado na sexta-feira (6) pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) durante a 27ª Feira do Turismo Avirrp, em Ribeirão Preto.

O material inédito reúne 12 municípios paulistas, incluindo sete cidades do Condemat+: Arujá, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel. O guia destaca atividades de ecoturismo, atrativos históricos e gastronômicos da região, em um material de 90 páginas disponível nas versões impressa e digital.

Salesópolis, conhecida como berço do Rio Tietê, é o principal destaque do roteiro estadual pelas Nascentes do Tietê, com cachoeiras preservadas e rica fauna e flora. Também integram o roteiro Arujá, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Já na região Rios do Vale, Santa Branca representa o Condemat+, junto a Caçapava, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra e Taubaté. “Este reconhecimento fortalece todos os municípios do consórcio, ampliando a visibilidade regional e favorecendo parcerias para impulsionar a economia”, afirmou o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, que participou do lançamento acompanhado da secretária de Turismo da cidade e coordenadora da Câmara Técnica de Turismo do consórcio, Lilian de Oliveira de Souza. “Integrar o novo roteiro estadual consolida nossa identidade coletiva como destino de natureza, cultura e sustentabilidade”, completou Lilian.

Já o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, destacou que “As regiões turísticas Nascentes do Tietê e Rios do Vale são compostas por destinos que oferecem uma riqueza de atrativos, da natureza e ecoturismo ao religioso e gastronômico. Com esse roteiro, os profissionais do setor e visitantes têm mais uma excelente opção para conhecer o Estado de São Paulo”.

O guia digital está disponível nos sites oficiais da Setur-SP e do CONDEMAT+ (https://condemat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/Guia-Rios-do-Vale-Nascentes-do-Tiete.pdf).

Cidades do Alto Tietê e Vale do Paraíba ganham roteiro turístico oficial