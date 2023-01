Guarda Municipal prende homem em flagrante por tráfico de drogas na região central

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na noite desta sexta-feira (13/01), um homem acusado de tráfico de drogas, na praça Diego Leme Chavedar, no Centro. O flagrante foi possível graças ao trabalho de monitoramento com as câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp).

O homem foi apresentado pela Guarda Municipal à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

“A Prefeitura vem desenvolvendo uma série de ações para a melhoria da segurança pública na região central de Mogi das Cruzes. Dentro deste trabalho, está o investimento em tecnologia, com a modernização do sistema de câmeras e a instalação de novos totens, em locais críticos”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha, que comandou pessoalmente a ação de sexta-feira, ao lado do comandante de Guarda Municipal, Walter Siqueira.

Nas imagens do sistema de monitoramento, os guardas municipais que atuam na Ciemp identificaram atividade suspeita de pessoas na praça Diego Leme Chavedar, próximo à estação ferroviária. Neste acompanhamento, foi verificada a prática de tráfico de drogas. Viaturas da corporação foram deslocadas imediatamente ao local e abordou dez pessoas, sendo oito homens e duas mulheres.

Com um dos homens, foram encontradas pedras de crack e dinheiro. Ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com outro rapaz, que portava droga para uso pessoal. O acusado de tráfico permaneceu preso, enquanto o usuário foi autuado por porte drogas para uso pessoal.

As outras pessoas que estavam no local foram revistadas e liberadas.