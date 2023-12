Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prende suspeito de furto em cemitério

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na madrugada desta segunda-feira (04/12), um homem acusado de tentativa de furto no cemitério São Salvador. A ação foi flagrada pelas câmeras do Centro de Operações Integradas (COI), que acionou uma equipe de patrulhamento, responsável pela detenção do homem.

As peças furtadas foram recuperadas e serão devolvidas às famílias responsáveis pelas sepulturas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o suspeito ficou preso e à disposição da Justiça.

Nos últimos meses, a administração municipal vem adotando medidas práticas para a melhoria na segurança do cemitério São Salvador, com o objetivo de prevenir a ocorrência de furtos. Este trabalho é contínuo. Em outubro, foram instaladas câmeras de monitoramento de alta definição. Os equipamentos estão interligados ao COI, onde é feito o monitoramento pela Guarda Municipal.

O muro do cemitério foi aumentado em alguns pontos e também houve um reforço na iluminação. O muro do cemitério já é equipado com cercas do modelo concertinas, para prevenir invasões. A manutenção das cercas é feita de forma permanente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança realiza rondas contínuas na região do cemitério, ações que foram reforçadas. Também é feito um trabalho contínuo de inteligência, com a participação efetiva da estrutura de monitoramento da cidade, agora concentrada no COI. A pasta, em parceria com as Polícias Militar e Civil, também realiza fiscalizações constantes em estabelecimentos de ferro velho.

A população também pode auxiliar denunciando movimentações ou comportamentos suspeitos pelo telefone 153, da Guarda Municipal, que atende 24 horas por dia.