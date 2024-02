Guarda de Mogi recebe 69 novos agentes

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recebeu, na sexta-feira (16/02), 69 novos guardas municipais, em cerimônia realizada no auditório do prédio da Prefeitura. Os novos integrantes haviam sido aprovados no último concurso público para a corporação, realizado em 2017, e convocados em setembro para o início do processo de contratação.

Eles iniciarão o treinamento na próxima semana, com atividades teóricas no Cemforpe e físicas no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. O treinamento terá duração de quatro meses. Nesta sexta-feira, os novos guardas civis receberam orientações sobre a função, sobre os direitos e deveres previstos na nova legislação da categoria e os treinamentos que serão realizados.

Com a chegada dos novos integrantes, a Guarda Civil Municipal passa a contar com efetivo de 313 guardas. Com isso, será possível o aumento do efetivo nas ruas no policiamento ostensivo e preventivo, em ações de inteligência, proteção de patrimonial e monitoramento. A previsão é a ampliação em até dois terços o número de guardas municipais nas ruas.