Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prende dois homens acusados de furto em empresa na Vila Jundiaí

O furto aconteceu na Vila Jundiaí

Na tarde deste domingo, 26 de maio, a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes realizou a prisão de dois indivíduos suspeitos de furto em um galpão de uma empresa localizada na Vila Jundiaí. A ação foi possível graças ao flagrante capturado pelas câmeras de segurança do totem instalado na escola municipal Professora Maria Luzia Menezes, bem como ao monitoramento contínuo realizado pelo Centro de Operações Integradas (COI), da Prefeitura.

Os suspeitos tentaram escapar utilizando o pátio da escola, mas foram imediatamente identificados pelo totem de segurança. A equipe do COI acionou uma viatura da Guarda Civil Municipal, que chegou rapidamente ao local e efetuou a prisão dos indivíduos. Durante a abordagem, foram encontradas ferramentas que haviam sido furtadas da empresa.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, e os dois suspeitos permanecem detidos, à disposição da Justiça. Após os procedimentos legais, os materiais recuperados foram devolvidos aos responsáveis.

A Guarda Civil Municipal desempenha um papel fundamental no sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes, realizando patrulhamento em todas as regiões do município. Além disso, trabalha em conjunto com a Polícia Militar e mantém o monitoramento por meio de câmeras, através do COI. Diversos grupamentos especializados, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), contribuem para a segurança da comunidade local.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem desenvolvendo uma série de investimentos em tecnologia em segurança pública. Entre as principais iniciativas estão a implantação do Centro de Operações Integradas, a instalação da Muralha Digital Inteligente, a renovação das câmeras de monitoramento da cidade e a instalação de 40 totens em espaços públicos e escolas municipais.

A Secretaria Municipal de Segurança destaca que o efetivo da Guarda Civil Municipal recebe treinamento contínuo. A corporação também está sendo valorizada com a contratação de novos guardas civis municipais, além da aquisição de novas viaturas e equipamentos. Essas medidas visam garantir a segurança da comunidade e combater a criminalidade em Mogi das Cruzes.

Ação foi realizada pelo auxílio do totem da Guarda Civil municipal