Guararema lança novos sites da Prefeitura e do Turismo

A Prefeitura de Guararema, por meio dos setores de Comunicação e de Tecnologia da Informação, lançou os novos sites da Administração Municipal e do Turismo do município.

Com o mesmo domínio do antigo site, guararema.sp.gov.br, a plataforma é mais moderna e intuitiva para facilitar o acesso de todos, com assuntos separados por setores, acesso rápido com os principais serviços, notícias, ouvidoria, acessibilidade e muito mais.

No novo site de turismo, a plataforma conta com sugestão de rotas para curtir com a família, amigos, a história e natureza de Guararema, e outras informações sobre comércio e serviço da cidade.

Desenvolvido pelo setor da Comunicação e da Tecnologia da Informação, a nova plataforma marca um novo estágio da comunicação da Administração Pública com a população, uma vez que o site foi pensado para deixar mais fácil o acesso à informação.

Na home do novo site, logo no início, há banners de assuntos de grande interesse da população, como o Serviço de Atendimento ao Trabalhador, o Programa Pérola do Bem, dentre outros.

Já na aba Turismo, também de grande importância tanto para o morador quanto para o visitante, há diversas abas de interesse da população, como o Curtir com a Família, Curtir com a Natureza, Conhecer a História, Rotas Turísticas, Calendário de Eventos e outras informações importantes sobre o setor.