Guararema Cidade Natal começa no dia 5

Durante todo o ano, a Oficina de Natal da Prefeitura de Guararema é movimentada com o trabalho de artesãos que confeccionam enfeites para a época mais mágica do ano. E agora, chegando perto do início da programação Guararema Cidade Natal 2023, o trabalho está a todo vapor, para o “Acender das Luzes”, que está marcado para o dia 5 de dezembro.

Além dos tradicionais enfeites sustentáveis, confeccionados a partir de garrafas pet recicladas, os trabalhos também envolvem outros itens decorativos, como bolas, sinos, velas, pirulitos, soldadinhos de chumbo e muitos adornos diversos que poderão ser conferidos de maneira gratuita até o dia 7 de janeiro de 2024.

Neste ano, as mãos habilidosas dos artesãos também produzem peças como bonecos e flocos de neve, já que o Cidade Natal 2023, que traz o tema ‘Brilho Que Reluz em Cada Olhar’, terá grande inspiração neste tema, com direito a neve artificial em um dos pontos decorados.

E falando em decoração, já estão sendo instaladas as luzes natalinas nas árvores da área central. Haverá brilho nas principais ruas e pontes de acesso, além de prédios públicos e outros edifícios, como o Museu Casa da Memória “Antonia Guilherme Franco – Dona Nini”.

O roteiro completo será divulgado em breve, assim como as inúmeras atrações culturais para pessoas de todas as idades, detalhes do espaço gastronômico que será instalado no conhecido Recanto do Américo (Pau D’Alho) e a programação como um todo.

Para além das novidades, o público pode esperar pelo retorno de atividades consagradas, como a Casa do Papai Noel no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello” e a projeção mapeada na Igreja de São Benedito, a Igreja Matriz, que fica na Praça 9 de Julho.