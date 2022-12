Guararema Cidade Natal começa na terça-feira

Depois de dois anos sem o mais tradicional evento da cidade, Guararema prepara-se para, na terça-feira, dia 6, inaugurar o Guararema Cidade Natal. A festa não foi realizada em 2020 e 2021 devido à pandemia, mas está confirmada para este ano. O famoso Acender das Luzes, que marcará o início das festividades natalinas na terça, contará com a apresentação do cantor Jorge Vercillo, a partir das 19 horas, com entrada gratuita.

Para esse dia, a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade preparou ainda o espetáculo de dança Ballet Iluminado, que será na praça 9 de julho, às 19h e 21h.

A famosa Casa do Papai Noel estará presente no Parque de Lazer Profª Deoclésia de Almeida Mello. Haverá também o Espaço Gourmet, este no estacionamento do Recanto do Américo, Espaço Gourmet no Pau D’Alho, uma das maiores atrações da cidade. com uma grande variedade de itens de gastronomia, e passeios no trem noturno. Neste ano, as decorações poderão ser vistas em 12 prédios, 5 quilômetros de ruas e vias, sete praças e parques, além de oito árvores de Natal espalhadas pela cidade.

Na última edição do Guararema Cidade Natal, em 2019, a cidade recebeu 500 mil visitantes. Para este ano, a expectativa é manter ou até aumentar esse número de turistas, que poderão conferir o evento até 8 de janeiro.