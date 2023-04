Guararema abre inscrições para a Corrida do Trabalhador

Estão abertas as inscrições para a tradicional Corrida do Trabalhador em Guararema. A largada será às 8 horas do dia 1º de Maio, no Ginásio Municipal Lázaro Germano. O percurso terá seis quilômetros e podem participar pessoas de todas as cidades, sendo que munícipes não pagam nenhuma taxa, bastando apenas fazer a doação de um kit de produtos de higiene pessoal (sabonete, escova de dentes e creme dental).

Moradores de Guararema devem se inscrever até o dia 23 de abril, presencialmente na secretaria do Ginásio Municipal Lázaro Germano, que fica na rua José Ramires, 160, no bairro Ipiranga. Já quem não reside na cidade deve fazer a inscrição no site https://minhasinscricoes.com.br/ ao valor de R$ 69, que inclui o kit completo (camiseta, chip e medalha).

A Corrida do Trabalhador é realizada pela Prefeitura de Guararema, via Secretaria de Esportes e Lazer.