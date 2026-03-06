Grupo Shibata cresce sem perder raízes familiares em Mogi

Rede fundada em 1976 soma 32 lojas em diversas cidades

Em quase cinco décadas de história, o Grupo Shibata construiu uma trajetória marcada pela tradição familiar, pela expansão consistente e pelo vínculo com Mogi das Cruzes. O que começou como um pequeno mercado de bairro se transformou em uma das redes regionais consolidadas do Estado de São Paulo, sem renunciar dos princípios que nortearam sua fundação.

O Grupo Shibata nasceu da união familiar e dos sonhos de Masanosuke e seus três filhos, que em 1976 inauguraram o primeiro supermercado da rede no bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes. Conhecido carinhosamente como “Shibatinha”, o mercado começou com 300 metros quadrados de área de vendas e dois check-outs, chegando, após ampliações, a 2,2 mil metros quadrados e dezoito check-outs.

Entre os valores considerados inegociáveis pela família estão o respeito e a honestidade, além de dedicação, união e valorização. Um dos momentos mais marcantes da trajetória ocorreu no fim de 1999, quando as seis unidades de Mogi das Cruzes foram vendidas, decisão difícil pelo vínculo afetivo com a cidade. Posteriormente, o grupo retomou as atividades por meio da aquisição de supermercados existentes e da abertura de novas lojas, juntamente com os irmãos Kimoto.

A rede acredita que seu diferencial competitivo está no zelo e cuidado mantidos como padrão em todas as unidades, com hortifrutis frescos, alimentos de rotisseria com qualidade e padarias com diversidade diária. O mix de produtos importados se destaca em diferentes setores, como a Adega, com mais de 600 rótulos, e os corredores de produtos orientais importados pelos países Japão, China, Indonesia, Vietnã e Coreia; algumas lojas contam ainda com itens da Daiso, com utilidades domésticas vindas do Japão.

O portfólio também inclui o segmento Shibata Casa, voltado ao Home Decor, com seis unidades, sendo em Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Mogi, Suzano e Caçapava. Já o Casa&Moda contempla peças de vestuário, antes encontradas no setor de Magazine. A rede aposta ainda em marcas próprias e exclusivas, como a linha Uni, que tem apresentado excelente aceitação, e o Café Shibata, 100% arábica.

Atualmente, o Grupo Shibata conta com 32 lojas nas cidades de Caçapava, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jacareí, Taubaté, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, São Sebastião, Aparecida, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Cruzeiro, Suzano, Poá, São Miguel e Ubatuba. As inaugurações mais recentes ocorreram em Suzano, em 25 de outubro de 2023; Cruzeiro, em 17 de outubro de 2024; e Taubaté, em 9 de outubro de 2025. A próxima unidade será em Guaratinguetá, com inauguração prevista para maio deste ano.

A empresa mantém como premissa colaborar com as comunidades onde está instalada, priorizando projetos sociais locais e parcerias com entidades e Fundos Sociais. Para fortalecer o relacionamento com os clientes, a rede mantém canais ativos de comunicação, como WhatsApp, redes sociais, e-mail, telefone e SAC, com encaminhamento das demandas aos gerentes e retorno direto ao consumidor, e e-commerce, em que o cliente pode pedir e receber em casa.

Foto 1 – Primeiro supermercado da rede foi inaugurado em 1976, no bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes, e ficou conhecido como “Shibatinha”

Foto 2 – Grupo Shibata conta atualmente com 32 lojas no Estado de São Paulo, mantendo padrão de atendimento, variedade de produtos e atuação junto às comunidades locais