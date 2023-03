Grupo Blanc Sec se apresenta pela primeira vez em Mogi

A banda mogiana Blanc Sec prepara-se para seu primeiro show na cidade. Será neste domingo, dia 5, na casa noturna Buxixo, que abre a partir das 18h.

Apresentação será a estreia da Turnê “Minhas Bandas Favoritas”, título da música de maior alcance da banda, com aproximadamente 10 milhões de visualizações entre as mídias sociais. E para honrar o tema, a banda, junto ao crescente repertório autoral, performará músicas em homenagem às bandas favoritas dos artistas do grupo, como Green Day, Blink 182, KISS e Nirvana, dentre outros.

Com nome que homenageia Adèle Blanc-Sec, personagem literária criada pelo autor Jacques Tardi, a banda conta com os integrantes, Adam Jack Flash, Caio Luigi, Louis Nespoli e Caue Gantus têm mais de 400 mil seguidores no seu perfil oficial do TIKTOK @bandadotiktok . Eles se destacam com um estilo próprio, que relembra a estética do rock britânico. Os vídeos publicados nas redes sociais também têm conquistado os fãs, inclusive fora do Brasil.

Os ingressos para o show de domingo podem ser comprados pelo site www.sympla.com.br/produtor/bxxbar.