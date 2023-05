Governo de São Paulo libera R$ 3 milhões para produtores rurais de Mogi

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, liberou R$ 3 milhões em crédito do FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) para produtores rurais do município de Mogi das Cruzes, em decorrência da emergência causada pelas fortes chuvas na região no mês de fevereiro deste ano.

As chuvas intensas colocaram os agricultores da região em situação delicada para a continuidade de suas atividades econômicas. Segundo o coordenador da CATI, Francisco Martins, a região “é um cinturão verde que garante abastecimento a regiões metropolitanas”. Dessa forma, “o aporte contribui para a manutenção da segurança alimentar em diversas regiões paulistas”.

O Governo do Estado de São Paulo atua mais uma vez na recuperação de prejuízos à agricultura, por meio da disponibilização de linhas de crédito emergenciais, como ocorreu no início de 2023 no litoral Norte de São Paulo.

Condições e Como acessar

Os beneficiários devem ser produtores rurais, enquadrados como beneficiários do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – FEAP-BANAGRO, que possuam Declaração de Aptidão ao FEAP – DAF, ou Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, ou Cadastro da Agricultura Familiar – CAF, válida (as duas últimas, para este caso específico, substituirão a DAF), afetados pelos sinistros climáticos decorrentes das chuvas excessivas, ocorridos no início do ano de 2023.

O agricultor poderá solicitar o financiamento até 30 de setembro deste ano, junto às CATI Regional e respectiva Casa da Agricultura, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI.

O teto de financiamento é de R$50 mil por produtor rural, com prazo de pagamento de até 72 meses, incluída a carência de até 12 meses.