Governador em exercício, André do Prado entrega Poupatempo em Biritiba Mirim

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, tomou posse na manhã desta segunda-feira (8) como governador em exercício durante cerimônia na sede do Parlamento paulista. No final da manhã, ele inaugurou um posto do Poupatempo em Biritiba Mirim e participou de encontro com autoridades estaduais e municipais em Guararema.

“É um dia muito especial da minha vida, depois de 31 anos de vida pública, estar por um dia assumindo o Governo do Estado e poder representar 45 milhões de pessoas. É um orgulho e uma honra muito grande. E o Poupatempo de Biritiba é o primeiro entregue em 2024 e também vai atender toda a população de Salesópolis”, afirmou André do Prado na solenidade que reuniu parlamentares e secretários estaduais. Nesta terça-feira (9), Tarcísio de Freitas reassume o comando da gestão estadual após recesso de 15 dias.

A entrega do Poupatempo em Biritiba Mirim teve a presença de autoridades estaduais e municipais, além de gestores e servidores da unidade. Implantado em parceria com a prefeitura local, o posto tem capacidade para até 130 atendimentos diários e amplia o acesso a serviços públicos no município, em benefício direto de uma população de 32 mil pessoas.

As unidades do Poupatempo oferecem atendimento para solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo e intenção de matrícula escolar, entre outros.

Pelos canais eletrônicos, o Poupatempo também disponibiliza serviços como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e pesquisa de débitos de veículos.

A unidade em Biritiba Mirim funciona na Rua Gildo Sevalli, 371, centro, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O agendamento de serviços presenciais é obrigatório e gratuito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.