GMZ.MOKE quer investir em metodologia exclusiva

Com a fusão das agências Moke Business Agency e GMZ, agora GMZ.MOKE, nasceu um método que engloba mais de uma área do marketing digital e que tem como um dos principais objetivos acompanhar todos os processos de estruturação de marca dos clientes. “Nós não estamos vendendo uma entrega de marketing digital, nós estamos entregando uma solução integrada atrelando todas as áreas de marketing.” Completa Rafael Costa, CEO da GMZ.MOKE.

Tendo como inspiração um dos mercados mais organizados do mundo, o aeronáutico, a estratégia traz a alta performance e mindset da aviação, resultando no voo de cruzeiro. O nome tem como principal referência o momento em que o avião está na melhor potência, na altura ideal para voo e ao mesmo tempo economizando combustível, ou seja, em equilíbrio.

“Eu preciso levar segurança, eu preciso deixar o meu cliente confortável, traçar um plano assertivo, fazer com que dê certo e colocar isso em ação. É assim que nasce o voo de cruzeiro.” Explica Rafael. A partir dessa metodologia, a agência realiza o mapeamento de todo o ciclo de vendas, proporcionando ao empreendedor uma compreensão detalhada de toda a jornada de compra dos clientes. Essa abordagem possibilita tomar decisões acertadas de forma rápida, passos essenciais para escalar o negócio.