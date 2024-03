Gincana incentiva Ação Solidária e Voluntariado

A tradicional gincana Ginco, realizada pelo Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes movimenta os alunos e comunidade, despertando a motivação para a prática do voluntariado desde cedo. Em uma saudável competição, as equipes Azul, Amarela e Branca convidam os mogianos e região para participar da etapa final que ocorrerá no próximo sábado, 16/03, às 13 horas, nas dependências do colégio. A gincana tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para famílias de baixa renda cadastradas no programa.

A arrecadação se encerra nesta quinta, 14/03, quinta feira, e começa a etapa de contagem dos alimentos reunidos, segundo os critérios de avaliação da gincana. As equipes competem de forma amistosa para que o resultado das provas leve às famílias contempladas uma vida mais saudável.