Ginásio vai abrigar pessoas em situação de rua a partir deste sábado

Em função das baixas temperaturas que vêm sendo registradas ao longo dos últimos dias, a Prefeitura de Mogi das Cruzes abrirá a partir deste sábado (21/05) o Ginásio Municipal “Professor Hugo Ramos” para o acolhimento de pessoas em situação de rua. Serão 30 vagas disponibilizadas e a acolhida será sempre a partir das 19h, com encerramento na manhã seguinte, às 7h.

Assim como foi feito no último ano, o atendimento se dará por demanda espontânea – isto é, a pessoa não precisa ter sido encaminhada de outro serviço da Assistência Social, como o Centro POP ou abordagem. Basta, portanto, que o interessado vá até o local. Porém a Secretaria de Assistência Social também trabalhará com encaminhamentos, a depender da necessidade, perfil do atendido e situação das demais unidades de acolhimento.

Ação repete o modelo do ano passado

O objetivo da ação é ampliar ainda mais a oferta de acolhimento para pessoas em situação de rua no período de frio mais intenso. Além de camas com travesseiro, colchão e cobertores para o pernoite, os abrigados terão acesso à higienização, alimentação e terão um espaço de descanso, onde poderão assistir televisão. Animais de estimação serão novamente aceitos, portanto os abrigados também podem levar seus pets.

“Estamos repetindo o modelo do ano passado, que deu muito certo. Novamente, o Ginásio Municipal será aberto para acolher as pessoas em situação de rua, que são as mais vulneráveis ao frio. Portanto a partir deste sábado quem vive nessa situação e busca um lugar quente e adequado para passar a noite, pode procurar Ginásio, que será acolhido”, destaca o prefeito, Caio Cunha, que esteve no ginásio na tarde desta sexta-feira, para acompanhar os trabalhos de montagem.

O planejamento, a princípio, é manter o Ginásio aberto por 30 dias. Além dos serviços já ofertados, a população pode ajudar levando até o local doações, como cobertores, agasalhos, itens de higiene e de alimentação. Neste ano, o quesito da alimentação será reforçado a partir da parceria com instituições que já costumam atuar com a distribuição de refeições para pessoas em situação de rua. Uma reunião sobre o tema foi realizada na última quinta-feira na sede da Secretaria de Assistência Social, para consolidar essa parceria.