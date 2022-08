Ginásio Municipal recebe Campeonato Paulista e Copa Sethiro Namie de judô

O Ginásio Municipal de Esportes Prof. Hugo Ramos será palco neste final de semana (20 e 21/08) para duas competições de judô. O Campeonato Paulista e a Copa Sethiro Namie têm o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes.

Neste sábado, o Ginásio Municipal irá receber judocas federados de todo o Estado de São Paulo, para as disputas pelo Campeonato Paulista – fase inter-regional, nas categorias Sub 13 (divisão aspirante) e Sub 15 (divisão especial). O credenciamento dos atletas será a partir das 7h e a abertura oficial do torneio às 9h, com entrada gratuita.

Já no domingo, é a vez dos confrontos pela 5ª Copa Sethiro Namie, também no Ginásio Municipal. Desta vez, os judocas federados e não federados irão disputar pelo pódio. A competição tem porte para receber até 750 atletas de todo o Estado. A pesagem dos atletas será a partir das 8h e o torneio irá receber atletas das categorias Sub 9 ao Absoluto. A abertura da Copa será às 9h, a entrada para acompanhar as disputas é gratuita.

O Ginásio Municipal de Esportes Prof. Hugo Ramos está localizado na rua Prof. Ismael Alves dos Santos, 560, no Mogilar.

Para incluir o esporte em sua rotina, faça sua inscrição aqui.