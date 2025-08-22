Gestão do Saint Thomas’ reforça compromisso com a educação de qualidade

Escola e corpo administrativo vivem o dia a dia ao lado dos alunos

Fundado em 2016, o Colégio Saint Thomas` nasceu com a missão de oferecer uma educação de excelência desde a Educação Infantil, e hoje também atende o Ensino Fundamental. A instituição se consolidou em Mogi das Cruzes pelo ensino bilíngue, pela proposta pedagógica inovadora e, principalmente, pela presença constante e atenciosa de sua gestora, Lívia Bolina, conhecida carinhosamente pelos alunos como Miss Bolina.

Mais do que administrar a escola, Lívia faz questão de estar no dia a dia das crianças. Seja no pátio, nas salas de aula ou em atividades especiais, ela acompanha de perto a rotina escolar. “A minha relação com os alunos é muito importante e rica. Todos sabem quem eu sou e sabem que podem contar comigo”, afirma.

O cuidado também se estende às famílias. Desde os primeiros contatos, o Saint Thomas’ promove encontros de integração e entrevistas individuais para conhecer a história e os hábitos de cada criança. A comunicação é permanente, com uma escuta ativa e canais sempre abertos para diálogos e esclarecimentos. “Sempre estivemos dispostos ao bom bate-papo com os pais. A escola só cresce quando caminha lado a lado com a família”, destaca Lívia.

Entre os diferenciais pedagógicos, a escola se destaca pela imersão em inglês na Educação Infantil, pelo ensino do francês como segunda língua e pela inclusão da robótica no currículo. Além disso, oferece período integral até os dez anos, com atividades como Libras, futebol, vôlei, circo e taekwondo. Na área tecnológica, aposta em uma formação equilibrada: até os cinco anos, prioriza vivências com natureza, movimento e brincadeiras, enquanto no Ensino Fundamental utiliza o Bernoulli XP, uma plataforma digital gamificada que transforma o aprendizado em uma experiência dinâmica e envolvente.

Para Lívia, estar presente em cada detalhe da escola é um compromisso que vai além da gestão. “A ligação com a Saint Thomas’ é visceral. Meu coração está plantado aqui. Cada conquista de um aluno, cada etapa vencida, é também uma realização para toda a comunidade escolar”, diz emocionada.

Com matrículas abertas a partir de setembro, o Colégio Saint Thomas’ reafirma seu compromisso em formar cidadãos preparados para o futuro, sem abrir mão da atenção individualizada e do olhar humano que sempre marcaram sua história.

Endereços: Unidade Infantil : R. José Henrique Lagden, 92, Jardim Armenia, Mogi das Cruzes

Unidade Ensino Fundamental: Av. Santa Rita 250, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 5464-3431

Instagram: @sthomaseducation.mogidascruzes

Lívia Bolina, gestora do Colégio Saint Thomas’, mantém contato próximo com os alunos e participa ativamente do cotidiano escolar