GCM descobre rinha de galo em Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano descobriu no domingo (21) uma rinha de galo que funcionava em uma propriedade no distrito de Palmeiras. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Central da cidade.

A ocorrência começou a ser atendida pelas equipes de patrulha, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Canil meia-hora antes, durante tentativa de abordagem a suspeitos de praticarem tráfico de entorpecentes no Parque Palmeiras.

No entanto, próximo dali os agentes avistaram também uma concentração de público em uma propriedade que fica na rua Avelino Mariano Pena, já no bairro Parque Cerejeiras. Ao se aproximarem, eles se depararam com cerca de 30 pessoas envolta de espécies de “ringues”, estrutura utilizada para rinha de galo. Algumas assistiam e outras faziam apostas.

Diante disso, foi realizada a abordagem, porém alguns indivíduos conseguiram fugir do local. Foram encontrados na ocasião 24 animais, vários acessórios usados neles como armas e proteção, principalmente biqueiras e esporas, caixas de transporte e outros materiais que caracterizavam a rinha.

Os guardas da Romu questionaram a respeito do que ocorria e nove pessoas confirmaram a participação no ato ilegal e a propriedade dos galos, inclusive para compra e venda. “Elas foram detidas e conduzidas posteriormente à Delegacia Central de Suzano, para onde os animais também foram levados e entregues posteriormente a um fiel depositário”, destacou a comandante da GCM, Rosemary Caxito.