GCM de Suzano prende acusado de incendiar veículo em frente ao Centrus

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um indivíduo de 51 anos, na manhã desta quarta-feira (07/06), por flagrante de dano qualificado, ameaça e incêndio. Na ocasião, o homem colidiu seu automóvel, um Volkswagen Gol, de cor branca, com um veículo da prefeitura e, na sequência, ateou fogo contra o próprio carro. A ação ocorreu por volta das 10 horas em frente ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, região central da cidade. Após a contenção do indivíduo, a Defesa Civil foi acionada, controlou as chamas e interditou o local. Chamado, o Corpo de Bombeiros promoveu o rescaldo do incêndio.

Segundo a GCM, uma equipe foi acionada pelo comando da área e, depois de dar voz de prisão ao indivíduo, inclusive por ameaçar funcionários da prefeitura, o encaminhou ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Após receber atendimento médico, a equipe da GCM conduziu o homem até a Delegacia Central, onde permaneceu preso.

A equipe da GCM também informou que o indivíduo havia sido identificado após a realização de uma ação integrada contra o comércio irregular de produtos sem procedência, no Jardim Dona Benta, em parceria com o Setor de Fiscalização de Posturas e a Polícia Militar, que resultou na apreensão de itens diversos como, bujão de gás, pé de cabra, pneu de carrinho de mão, uma bicicleta desmontada e dois galões com gasolina e álcool.

De acordo com o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a velocidade da ação da GCM foi fundamental nesta ocorrência. “Nossos agentes puderam identificar e conter rapidamente o indivíduo, sempre estamos atentos não apenas ao patrulhamento rotineiro, mas também na resolução e coibição de possíveis delitos que possam surgir. Por esta razão, o caso foi resolvido de forma tão assertiva e efetiva”, definiu o chefe da pasta.