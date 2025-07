Fundo Social tem cursos gratuitos com inscrições até sexta-feira (1/8)

O Fundo Social de Mogi das Cruzes recebe até sexta-feira (1/8) inscrições para os interessados em fazer parte das novas turmas dos cursos gratuitos de qualificação profissional e geração de renda. Ao todo são 390 vagas em 13 modalidades diferentes, que serão preenchidas conforme a ordem de inscrições. As aulas têm início no próximo dia 11 de agosto, no Polo de Cursos da Vila Brasileira.

Os cursos são totalmente gratuitos, porém o material didático e os insumos utilizados nas aulas ficam sob responsabilidade dos alunos. A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação profissional e estimular o empreendedorismo local, contribuindo para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

Cada curso possui carga horária de 40 horas/aula, exceto o de Fotografia, que tem 60 horas. As aulas acontecem duas vezes por semana, nos turnos da manhã e da tarde, conforme a opção escolhida pelo participante. Ao final, todos os alunos recebem certificados de participação.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial da Prefeitura de Mogi das Cruzes: https://forms.gle/H2kFgUCPUks55mXH7. Cada pessoa pode escolher até duas modalidades de curso, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, sendo que o prazo está se encerrando em breve.

A presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, reforça a importância da iniciativa: “Acreditamos que a qualificação transforma vidas. Com conhecimento e incentivo, é possível abrir portas, mudar histórias e garantir mais dignidade e independência às famílias mogianas.”

Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes ou pelo telefone 4798-6365. O Polo de Cursos da Vila Brasileira está localizado na rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221.



Confira os cursos, dias e horários:

• Costura Criativa — segundas e quintas-feiras, das 8h às 11h

• Videomaker — quartas e sextas-feiras, das 13h às 16h

• Tranças Nagô Iniciante — terças e quintas-feiras, das 13h às 16h

• Tranças Nagô Avançado — terças e quintas-feiras, das 8h às 11h

• Barbearia — segundas e quartas-feiras, das 13h às 16h

• Manicure e Pedicure — segundas e quartas-feiras, das 13h às 16h

• Doces e Salgados — segundas e terças-feiras, das 13h às 16h

• Auxiliar de Cabeleireiro — segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h

• Confeitaria — quintas e sextas-feiras, das 13h às 16h

• Nail Designer — terças e quintas-feiras, das 8h às 11h

• Maquiagem — segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h

• Fotografia de Eventos, Produtos e Books — segundas e quintas-feiras, das 13h às 16h

• Designer de Sobrancelhas — terças e quintas-feiras, das 8h às 11h

São 390 vagas em 13 modalidades