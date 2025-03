Fundo Social promove campanha de arrecadação de absorventes

Neste mês de março, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano dá início à campanha “Todas Por Elas”, que visa arrecadar absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa ocorre ao longo de todo o período, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e busca garantir dignidade menstrual àquelas que enfrentam dificuldades no acesso a itens de higiene básicos.

A primeira dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, reforçou a importância da campanha. “A pobreza menstrual é uma realidade que impacta diretamente a saúde, a educação e a qualidade de vida de muitas mulheres e meninas. Com essa ação, queremos mobilizar a sociedade para garantir que todas tenham acesso a esse item essencial, promovendo dignidade e igualdade”. A campanha “Todas Por Elas” reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano em implementar iniciativas que beneficiem diretamente a população feminina, assegurando que a assistência chegue a quem mais precisa.

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2188.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

Ação alusiva ao Mês da Mulher visa combater a pobreza menstrual e auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade