Fundo Social lança 2ª edição da ‘Gincana do Servidor Solidário’

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano lançou a 2ª edição da “Gincana do Servidor Solidário”, iniciativa que visa incentivar os colaboradores a ajudarem o órgão municipal com doações, além de fortalecer os vínculos entre os departamentos. Para firmar a participação, serão formadas equipes de até 20 pessoas da mesma Secretaria, que irão arrecadar diferentes itens, principalmente, alimentos não-perecíveis. O grupo que angariar mais pontos ganhará um troféu e uma sessão de cinema no Cineteatro Wilma Bentivegna.

As equipes podem se inscrever na sede do órgão, na rua Baruel, 501, sala 224, no Paço Municipal, com nomes e documentos dos participantes das equipes.

As arrecadações ocorrerão até 28 de novembro, como medida para intensificar os estoques para o mês de dezembro, momento em que muitas famílias buscam o Fundo Social e são assistidas. do Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, é gratificante ver o apoio dos servidores em prol de um final de ano mais solidário na cidade. “A demanda da prefeitura no mês de dezembro é muito grande, e ver a união dos servidores municipais em tornar esse momento de celebração especial para todas as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade é especial”, diz Larissa.