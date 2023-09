Fundo Social em parceria com o Mogi Shopping leva a magia do circo a 340 pessoas

O Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com o Mogi Shopping, promoveu, na tarde desta quinta-feira (21/09), uma experiência única para 340 crianças, jovens, adultos e também pessoas idosas e com deficiência, atendidas por instituições sociais da cidade. Todos tiveram a oportunidade de acompanhar gratuitamente uma sessão do circo, que está montado no estacionamento do centro de compras.

A sessão solidária aconteceu no período da tarde e proporcionou sorrisos, surpresas e encantamento a quem lá estava. Participaram da ação pessoas atendidas pela Associação Mogicruzense para Defesa da Criança e do Adolescete (AMDEM), Cozinha Comunitária e CEU das Artes, na Vila Nova União, pelo Centro Dia do Idoso, Vila Dignidade, pelas entidades Juntos Movimentando Comunidades (JMC), Núcleo Aprendiz do Futuro e também pelo Centro Educacional Jabuti.

Para muitos, foi a primeira oportunidade de compor a plateia de uma sessão circense. “A magia do circo é contagiante e o que quisemos com essa ação foi garantir que as pessoas tenham a oportunidade de viver essa experiência. Tenho certeza que todos se lembrarão desse dia. Agradeço ao Mogi Shopping por ter aceitado mais essa parceria e possibilitado que essa tarde acontecesse”, destacou o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Quem teve a oportunidade de acompanhar, aprovou. “Adorei. Queria voltar sempre. Estar aqui foi maravilhoso”, declarou Dercy Bragatti Rodrigues, que frequenta o Centro Dia do Idoso. Opinião semelhante teve a pequena Eloah Emanuelly Ramos, do Centro Educacional Jabuti. “Desta vez foi bem diferente, vim com os meus colegas. Foi muito legal”.