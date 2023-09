Fundo Social e Soulcial lançam a nova campanha Cupons de Sorrisos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria já estabelecida com a empresa Soulcial, fará, nesta quinta-feira (14/09), o lançamento de mais uma gincana de arrecadação de recursos para beneficiar causas sociais, a partir de cupons fiscais. Intitulada Cupons de Sorrisos, a gincana será oficialmente apresentada no auditório do prédio-sede da Prefeitura, às 10h30. Ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social será o foco desta edição e a arrecadação final será dividida entre entidade a ser escolhida pelos participantes e o Fundo Social, como uma ação pré-campanha Natal de Sorrisos 2023.

Assim como na primeira gincana, que foi realizada entre 15 de abril e 20 de junho deste ano, esta será mais uma competição recreativa, que visa mobilizar e engajar servidores da Prefeitura, para que entrem no evento, organizem-se em grupos e passem a arrecadar recursos a partir da doação dos impostos envolvidos em transações comerciais, por meio de QR Codes ou códigos numéricos de cupons fiscais. Novamente, a dinâmica é trabalhar com cupons fiscais sem CPF, que devem ser solicitados pelo consumidor ao varejista na finalização das compras.

O período de inscrições terá início no próprio dia 14 e a gincana em si começará às 19 horas do dia 20. É importante que os competidores ingressem na competição dentro desse prazo, pois assim terão a oportunidade de participar da votação da entidade a ser beneficiada, ao lado do Fundo Social. Já a formação e troca de grupos será permitida até o dia 22. Não há impedimento para que participantes entrem posteriormente, porém a seleção da entidade contemplada já estará efetivada e também não será mais possível escolher grupos.

Como o objetivo desta edição é beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social, entrarão na relação de entidades a serem escolhidas pelos participantes aquelas que têm reconhecido trabalho no atendimento a esse público e estão cadastradas no sistema da empresa. As crianças também serão o público diretamente amparado pelo Fundo Social, com o recebimento de brinquedos, distribuídos pela tradicional campanha Natal de Sorrisos, que é uma das maiores ações de arrecadação dentro da programação anual do órgão e será lançada muito em breve.

Na primeira gincana, foram doados 83.755 cupons fiscais sem CPF, de 4.540 estabelecimentos comerciais de Mogi das Cruzes e outros municípios paulistas, o que resultou em R$ 126.422,67, recurso este que foi inteiramente doado à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, por escolha dos próprios participantes. O montante superou em mais de oito vezes a meta inicialmente estipulada, de R$ 15 mil em arrecadação e foi também um recorde para a Soulcial.

Visando ganhar pontos, os participantes devem pedir em toda compra feita em loja física, seja em mercado, farmácia ou qualquer outro estabelecimento comercial, o cupom fiscal sem CPF. Com o cupom em mãos, basta abrir o aplicativo, apontar o celular para o QR Code que consta no impresso e selecionar a opção de doar o imposto ali contido à gincana. Caso o QR Code impresso não permita a leitura digital, o participante deve digitar o código numérico do documento e informar data e valor da compra.

Os competidores com as maiores pontuações são também premiados pela Soulcial, com vale-compras a serem usados em estabelecimentos comerciais credenciados. Além disso, conforme a gincana vai evoluindo, a Soulcial oferece novas fases, desafios e possibilidades de premiação.

A Soulcial nasceu em 2020, como uma startup incubada no Polo Digital de Mogi das Cruzes. Ela é uma criação dos empreendedores Rodrigo Morales e Juliana Bertin e atua permanentemente com a destinação de créditos de cupons fiscais para entidades e instituições sociais.

O aplicativo pode ser baixado pelo Google Play ou Apple Store e, neste caso em específico, em que trata-se de gincana voltada a servidores da Prefeitura, os mesmos devem se inscrever a partir de links direcionando a convites, que serão enviados a todos.