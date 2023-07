Fundo Social de Mogi promove Festa Julina no saguão da Prefeitura

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai promover, a partir desta quarta-feira (19/07), uma edição especial da Feirinha Solidária, no saguão do prédio da Prefeitura. Será a Festa Julina do Fundo Social, em alusão ao período do ano e as tradicionais festas caipiras realizadas em todo o país. Serão três dias de festa – quarta, quinta e sexta-feira, sempre das 9h às 16h.

Assim como em edições anteriores da feirinha, as bancas com os produtos à venda serão comandadas por ex-alunos dos cursos profissionalizantes do Fundo Social. O foco desta edição será para as comidas típicas dessa época, portanto quem visitar a festa encontrará quitutes como pipoca, doce de abóbora, sagu, canjica e muito mais.

A Festa Julina é voltada aos servidores municipais e também ao público geral interessado. Além de homenagear o evento que é um marco na cultura popular brasileira, o objetivo é dar espaço e visibilidade às pessoas que se formaram em cursos profissionalizantes do Fundo Social, incentivando a economia criativa e dando condições para que os ex-alunos se consolidem com seus micro e pequenos negócios.

“É mais uma oportunidade para que os nossos ex-alunos exponham e vendam seus trabalhos e, desta vez, aproveitando o tema das festas junina e julina, que são tão tradicionais no nosso país. Convido mais uma vez todos para que compareçam, prestigiem e valorizem o trabalho dos nossos empreendedores”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

A festa também visa promover a troca de experiências entre profissionais que compartilham de trajetórias similares, o que possibilita a obtenção de novos aprendizados.

Esta será a terceira edição da feirinha solidária; a primeira foi realizada em fevereiro deste ano e a segunda em maio.

A Festa Julina do Fundo Social será montada no piso térreo do prédio-sede da Prefeitura, no espaço de exposições em frente ao auditório, à esquerda de quem acessa a Prefeitura pela entrada principal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.