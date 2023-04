Fundo Social de Mogi abre 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o segundo ciclo de 2023 dos cursos profissionalizantes gratuitos. São, ao todo, 400 vagas, em cursos das áreas de costura e gastronomia, cujas aulas já têm início na próxima semana. Por isso, os interessados devem se dirigir o quanto antes à sede do Fundo Social ou ao Polo da Vila Brasileira, para efetuar inscrição.

O único pré-requisito é ter idade mínima de 18 anos e comprovar que mora no município. Assim, no ato da inscrição, o interessado deve apresentar vias originais do RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento presencial na sede do Fundo Social acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As aulas serão ministradas na Escola de Empreendedorismo e Inovação e também no Polo da Vila Brasileira. São, ao todo, 200 vagas para cada polo de ensino. Há vagas disponíveis para os cursos de modelagem criativa, modelagem de roupas e acessórios, ajustes e reformas de roupa, confeitaria básica e sobremesa de pote. Para cada curso, há 50 vagas, sendo 25 para cada período (manhã e tarde).

O objetivo dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes é qualificar mão de obra e, assim, gerar oportunidades de geração de emprego e renda, com inserção no mercado de trabalho e também ações de empreendedorismo. Os insumos serão 100% custeados pelo Fundo Social, portanto tanto a inscrição quanto a participação, incluindo os materiais necessários para as aulas, não terão qualquer custo aos participantes.

As inscrições permanecerão abertas até o esgotamento de vagas. O Fundo Social de Mogi das Cruzes atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Já o Polo da Vila Brasileira fica na rua João Gualberto Mafra Machado, número 221. O telefone para mais informações é o 4798-5143.

Inscrições – 2º ciclo de 2023 – Cursos profissionalizantes do Fundo Social

Escola de Empreendedorismo e Inovação

Modelagem Criativa

Segundas e Terças

Início: 17/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas: 25 por período

Ajustes e Reformas de Roupas

Quartas e Quintas

Início: 19/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas : 25 por período

Confeitaria Básica

Segundas e Terças

Início: 17/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas 25 por período

Sobremesas de Pote

Quartas feiras

Início: 19/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas 25 por período

Escola da Beleza – Polo Vila Brasileira

Modelagem de Roupas e Acessórios

Segundas e Terças

Início: 17/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas 25 por período

Ajustes e Reformas de Roupas

Quartas e Quintas

Início: 19/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas 25 por período

Confeitaria Básica

Quartas e Quintas

Início: 19/04/23

Manhã – 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas: 25 por período

Sobremesas de Pote

Terças feiras

Início: 18/04/23

Manhã: 08:00 – 12:00

Tarde – 13:00 – 17:00

Maiores de 18 anos

Vagas 25 por período