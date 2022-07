Fundo Social abre 400 vagas para cursos de padaria artesanal e costura básica

Nesta quarta-feira (13/07), serão abertas as inscrições para dois cursos profissionalizantes gratuitos, oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes. São, ao todo, 400 vagas, sendo 200 para o curso de padaria artesanal e outras 200 para o curso de costura básica. As aulas acontecerão no Polo da Vila Brasileira e também na Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI), no Centro da cidade.

Os dois cursos terão turmas nos dois locais, sendo, em cada um deles, 100 vagas para o Polo Regional da Vila Brasileira e outras 100 para a Escola de Empreendedorismo. As aulas têm previsão de início no dia 1º de agosto e acontecerão às segundas e quartas e também às terças e quintas, com opção de manhã ou tarde. Cada turma cumprirá carga total de 60 horas, distribuídas por 8 horas semanais, duas vezes na semana (4 horas por aula/dia).

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e procurar a sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes ou então o Polo da Vila Brasileira, portando vias originais do RG, CPF e comprovante de residência. Os insumos serão 100% custeados pelo Fundo Social, portanto tanto a inscrição quanto a participação, incluindo os materiais necessários para as aulas, não terão qualquer custo aos participantes.

As inscrições permanecerão abertas até o esgotamento de vagas. O Fundo Social de Mogi das Cruzes atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Já o Polo da Vila Brasileira fica na rua João Gualberto Mafra Machado, número 221. O telefone para mais informações é o 4798-5143.

Cursos – Fundo Social de Mogi das Cruzes

PADARIA ARTESANAL – POLO VILA BRASILEIRA

Professora: Ana Fátima

Período manhã – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período manhã – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Período tarde – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período tarde – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Total de vagas: 100 vagas – padaria artesanal – Vila Brasileira

PADARIA ARTESANAL – POLO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO

Professora: Rosana Alves

Período manhã – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período manhã – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Período tarde – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período tarde – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Total de vagas: 100 vagas – padaria artesanal – Escola de Empreendedorismo

COSTURA BÁSICA – POLO VILA BRASILEIRA

Professor: Ednisio Prando

Período manhã – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período manhã – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Período tarde – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período tarde – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Total de vagas: 100 vagas – costura básica – Vila Brasileira

COSTURA BÁSICA – POLO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO

Professora: Josiane Braga

Período manhã – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período manhã – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Período tarde – segunda-feira e quarta-feira – 25 vagas

Período tarde – terça-feira e quinta-feira – 25 vagas

Total de vagas: 100 vagas – costura básica – Escola de Empreendedorismo