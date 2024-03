Fórum UMC Mogi 500 Anos estimula debate sobre propostas e melhorias para o município

O prefeito Caio Cunha participou, no sábado (23/3), do “Fórum UMC Mogi 500 Anos”, uma ação promovida pela Universidade de Mogi das Cruzes em contribuição ao Projeto Mogi 500 Anos. O evento reuniu cerca de 300 participantes, entre especialistas de entidades públicas e privadas, autoridades, docentes, estudantes e munícipes, que discutiram propostas de melhorias para diversas áreas de Mogi das Cruzes, como mobilidade, saúde, educação, cultura, meio ambiente, segurança, desenvolvimento econômico, entre outros. Os temas poderão ser incluídos no Plano Mogi 500 Anos, que está em desenvolvimento.

O evento ocorreu no Teatro Manoel Bezerra de Melo, onde o pró-reitor acadêmico, Cláudio José Alves de Brito, e a coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação e Mestrado em Políticas Públicas, Tatiana Mello, recepcionaram os convidados reforçando o apoio da instituição ao Projeto Mogi 500 Anos e à importância da participação da sociedade no planejamento de longo prazo de Mogi das Cruzes. Os secretários municipais Lucas Porto (Planejamento e Gestão Estratégica), Claudio de Faria Rodrigues (Urbanismo) e João Marcos Souza (Mobilidade Urbana) prestigiaram o evento, além dos adjuntos Daniel Teixeira de Lima (Meio Ambiente e Proteção Animal) e Claudemir Menezes (Desenvolvimento Econômico e Inovação).

Na sequência, os participantes foram direcionados às 11 salas temáticas, onde foram debatidos temas como mobilidade urbana e rural; habitação de interesse social; relação escola-família, estratégias de assistência social e promoção de atividades culturais e esportivas; saneamento ambiental e clima; estratégias de educação e turismo; rio Tietê, áreas de mananciais e florestas; indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo; inovação e tecnologia: a indústria 4.0; prevenção da violência, atuação municipal no combate ao crime; estratégias de saúde promoção à saúde: alimentação, atividade física, lazer e cultura; estratégias de assistência à saúde: prevenção e tratamento de doenças; educação de qualidade e inclusiva e promoção cultural.

Ao final dos debates, o evento foi encerrado com a presença do prefeito Caio Cunha, que agradeceu e reforçou a importância da universidade na promoção de ações como esta, que vêm promovendo o debate sobre a cidade que as pessoas precisam e querem para os próximos anos. “O Projeto Mogi 500 Anos é um projeto da cidade, que os próximos prefeitos, por força de lei, cumprirão, para que o município evolua e se desenvolva de forma mais justa e sustentável”, disse o prefeito.

As propostas discutidas em cada uma das salas temáticas serão transcritas pelos relatores e formatadas em um único documento, o qual será posteriormente entregue pela UMC à Administração Municipal.