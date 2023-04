Fonseca chega ao São Paulo Tennis Classic com melhor ranking e fome de título

Um dos destaques do São Paulo Tennis Classic 2023 será o carioca João Fonseca. Integrante do título inédito do Brasil na Copa Davis júnior em 2022, o tenista de 16 anos já se encontra na transição para o circuito profissional e o compromisso em Mogi das Cruzes já é encarado como prioridade em seu calendário. O evento será realizado no Kosmos Clube e terá premiação de US$ 15.000, além de pontos para o ranking mundial.

Vice-campeão em duplas no Australian Open, em janeiro, Fonseca continuou sua bela trajetória pelo juvenil com o segundo lugar também no Banana Bowl dois meses depois. Os bons resultados o levaram ao top 10 do ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF) – hoje, o carioca é o 9º melhor tenista júnior do planeta.

Para 2023, João vai mesclar os torneios profissionais com as maiores competições de até 18 anos, como os Grand Slams. São ações que vão contribuir para acelerar o amadurecimento na carreira, enxerga o carioca.

“É um grande desafio lidar com esses dois mundos, o profissional e o juvenil. Apesar de ser o tênis, o mesmo esporte, a estrutura é muito diferente, o nível de exigência é outro, mas são raríssimos os tenistas que chegaram ao profissional sem passar pelo juvenil”, lembra Fonseca, hoje 839º do ranking da ATP.

“É como se no juvenil você começasse a entender como funciona o circuito, depois vem a jogar os Grand Slams, conhece os tenistas do mundo todo. De repente, no profissional, você vê tudo isso na prática. Espero que seja um ano de grande aprendizado e crescimento”, completa o brasileiro, hoje 9º mais bem colocado na lista de inscritos de Mogi das Cruzes.

Nesta semana, o carioca aproveitou muito bem o convite para o Challenger de Florianópolis e bateu na estreia o chileno Gonzalo Lama, 13 anos mais velho e mais de 500 posições acima na lista da ATP. O triunfo fará Fonseca entrar no grupo dos 800 melhores do planeta, posto mais alto entre jogadores nascidos a partir de 2006.

Ir bem na competição no Kosmos Clube, portanto, é fundamental para as pretensões de Fonseca para sua temporada. Sonhar com o primeiro título no profissional, quem sabe repetir os passos de Francisco Cerundolo há cinco anos, não é tão distante assim. “Estou jogando esses torneios profissionais para ver onde está o meu potencial, o que preciso melhorar, evoluir. Vou encarar a competição de Mogi como um evento importante na minha etapa de amadurecimento e no meu calendário”, reforça o tenista natural do Rio de Janeiro.

CONVITES

Quem também vai marcar presença na chave principal de Mogi das Cruzes será o gaúcho Victor Tosetto. Em março, o tenista de 18 anos conquistou o São Paulo Tennis Cup, em Santa Bárbara D’Oeste, e garantiu um convite para seu primeiro evento como profissional.

No último final de semana, as quadras do Kosmos Clube foram palco de seletiva que deram ao paulista Enzo de Freitas um convite para o qualifying. O Instituto Sports também anunciou outro wild card para a fase précia: o agraciado foi Andrey Lacerda Barbiero, que treina no Tênis Clube de Mogi das Cruzes. Assim como Enzo, ele disputou o “pré-qualifying” em Santa Bárbara e também terá a oportunidade de jogar seu primeiro ITF.

A edição de 2023 do São Paulo Tennis Classic terá início no próximo dia 24 de abril com a disputa do qualifying para a chave principal. Desde o primeiro dia, a entrada é gratuita ao público no Kosmos Clube.